元モーニング娘。のタレント・田中れいな（35）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。自身の年齢についてつづった。「最近思う。3歳だけでもいいけん年齢戻ってくれんかなー」と書き出した田中。「20代に戻りたいなんて贅沢言わんけん、せめて32歳に!!!笑」と記した。35歳とは思えない美ぼうを披露。「贅沢言っていいなら今の状況、今の経験値で23歳がいいWWW」と締めくくった。ファンからは「相変わらずお奇麗」「か