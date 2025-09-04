俳優のオダギリジョー（49）が4日に行われた広島―DeNA戦（マツダ）で始球式を務めた。監督を務めた映画「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」（9月26日公開）での警察犬「オリバー」役の衣装姿で登場。場内からは大歓声が起きた。始球式後には、見事な投球を見せた「オリバー」に代わって映画監督を務めたオダギリが代弁する形で登板前のコメントが発表され、オリバーに扮したオダギリが軽いギックリ腰だった