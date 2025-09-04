男子400メートル個人メドレー決勝4分7秒21の大会新で優勝した松下知之＝東京アクアティクスセンター競泳の日本学生選手権は4日、東京アクアティクスセンターで開幕し、男女の400メートル個人メドレーは今夏の世界選手権銀メダリストが大会新記録で勝った。男子は2年生の松下知之（東洋大）が4分7秒21で2連覇し、女子は1年生の成田実生（明大）が4分35秒66で制した。男子100メートル自由形は世界選手権の200メートルで3位に入