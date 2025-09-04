INI¤¬¡¢11·î19Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£ºî¤Ï¡¢¿·¶Ê5¶Ê¤ò·ÁÂÖÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ× (11¼ï)¤¬INI OFFICIAL STORE¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢INI¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë14·ÁÂÖ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌ¤¤ÀÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îº´ÌîÍºÂç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤ò½àÈ÷¤·