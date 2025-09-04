プライベートを滅多に明かさないホアキン・フェニックスとルーニー・マーラが、ベネチア国際映画祭のレッドカーペットで、珍しくツーショットを披露した。【写真】夫婦でレッドカーペットを歩くホアキンとルーニーPeopleによると、ホアキンとルーニーが、現地時間9月3日に開催された『The Voice of Hind Rajab（原題）』のプレミアに夫婦で来場したそうだ。ルーニーはプレミアで、フレアスカートがラブリーな黒いミニのストラ