筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』より、苦労人・静男（陣内孝則）と訳アリ青年・司（福山翔大）が男同士の約束を交わすシーンを納めた本編映像、新場面写真8点が解禁された。【動画】陣内孝則と福山翔大の男の絆が尊い！『オオムタアツシの青春』本編映像本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の出会いから生まれる、かけがえのな