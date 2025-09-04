今年4月に日本デビュー20周年を迎えた東方神起のチャンミンが、ソロとして自身初となる全国コンサートツアー＜CHANGMIN from 東⽅神起 CONCERT TOUR 〜The First Dining〜＞を、9月3日(水)東京国際フォーラム・ホールA公演からスタートした。◆ライブ写真本ツアーは全8箇所18公演開催予定で、チケットは全公演完売。追加公演を望む声が多く寄せられる中、12月6日(土)・7日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOでの追加公演の開催が発表