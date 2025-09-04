◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）初回に２点を先制された巨人が直後に反撃。１回２死から泉口友汰内野手が１５試合連続ヒットとなる遊撃内野安打で出塁。岡本和真内野手の二塁内野安打と一塁悪送球で泉口は三塁へ進み２死一、三塁。続く岸田行倫捕手は右前タイムリーを放ち、１点を返した。岸田は「追い込まれていたので食らいついていきました。ランナーをかえすことができてよかったです。逆転できる