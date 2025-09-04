Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの須藤大輔監督が４日、静岡県藤枝市で講演を行った。静岡銀行が主催する「地域共創セミナー」で講師を務めたもので、地域の企業経営者を中心に約１００人が集まった。講演の冒頭では、水戸や甲府でＦＷとして活躍していた現役時代の映像が紹介され、「ほとんどがワンタッチゴール。仲間がいないと結果を出せない選手でした」と須藤監督。チームメートの存在の大切さを強調した。また、超攻撃サッカーを掲げ