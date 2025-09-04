映画「ゲット・アウト」や「ＮＯＰＥ／ノープ」で知られるジョーダン・ピール監督の次回作が、ユニバーサル・ピクチャーズの公開スケジュールから除外された。２０２６年１０月２３日の公開が予定されていたが、スタジオ側が同作をラインアップから外したかたちだ。 【写真】ど派手な紫色のスーツでポーズを決める 関係者によると、ピールは現在も本作に取り組んでい