瀬戸内警察署 大麻を共同で所持したとして岡山市と玉野市の高校生ら4人が4日、逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、岡山市と玉野市の男子高校生ら4人です。 警察によりますと、4人は友人関係で共同で大麻1.28gを所持した疑いが持たれています。 大麻は2025年6月、瀬戸内市牛窓町牛窓に止めていた車の中で見つかりました。 車の所有者は4人と面識がなく、身に覚えのない大麻が入ったポー