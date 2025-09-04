鳩山由紀夫元首相が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。３日に中国・北京で行われた抗日戦争勝利80年の記念行事に出席したことを報告し、自身の感想を綴った。 【写真】拍手する習近平党総書記 鳩山氏は「北京の抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典に招待を受けた。」として、その内容について「習近平主席は繰り返し日本軍国主義者の侵略に勝利したと述べ、周恩来首相と同じく、日本の軍国主義者