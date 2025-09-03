パリの星付きシェフが手がける 新パティスリーが池下にオープン パリのミシュラン一つ星レストラン『L’Archeste(ラルケスト)』のオーナーシェフ伊藤良明氏が手がける新業態パティスリー『L’Atelier L’Archeste(ラトリエ ラルケスト)』。 9月8日(月)、池下駅から歩いて3分ほどの場所にオープンします。 フランス・パリで史上最速でミシュラン一つ星を獲得した日本人シェフが、名古屋で