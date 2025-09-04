10月スタートのTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の加藤章一プロデューサーが4日、東京・赤坂の同局で行われた2025年10月期番組改編説明会にロケ先からリモート出演し、撮影の裏話などを語った。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』主演の妻夫木聡(C)TBS山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）を原作とするこのドラマは、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追