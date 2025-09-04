鮭川村の小学校で4日、地元の食材でシェフが作った年に1度の特別な給食が登場し、児童がプロの料理を堪能しました。提供された給食は、埼玉県のパレスホテル大宮で総料理長を務める毛塚智之シェフが作った6品です。鮭川産の鶏肉とイワナのローストに野菜のソテーがのっている一品や、キノコとショートパスタのペペロンチーノ、夏イチゴの「サマーティアラ」を使ったゼリーなど、ほとんどが鮭