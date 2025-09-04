元ＡＫＢ４８の板野友美（３４）が今夏、新築のマンションに引っ越しをした。高層階で、滑り台つきの巨大プールを設置してもまだ余裕の広々としたバルコニーは圧巻。ＳＮＳ上でも注目を集める新居の内部が４日放送の「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」（ＴＢＳ）で初公開される。板野は２０２１年１月、ヤクルトの高橋奎二投手（２８）と結婚。同年１０月に第１子長女（３）を出産した。今年７月には新築のマンションに引っ越したことを