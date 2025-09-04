Ｇ１・３勝馬メイショウマンボの初孫にあたるメイショウボンテン（牡２歳、父キセキ、栗東・飯田祐）が、９月１３日の阪神５Ｒ（芝１２００メートル）で初陣を迎えることが４日、明らかになった。デビュー戦は武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝とコンビを組む。飯田祐師は「スピードがありますね。マンボは長い距離も走ったけど、もともとこの血統はスピードのある馬が多い。お母さんのメイショウイチヒメも芝千二のデビュー戦