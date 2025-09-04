お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。マネージャーから贈られた誕生日プレゼントを公開しました。 【写真を見る】【キンコン梶原の長女・梶原叶渚】「マネージャーさんから誕生日プレゼントにいただいたコアラパジャマ」を披露梶原さんは、「マネージャーさんから誕生日プレゼントにいただいたコアラパジャマ」と紹介し、写真を