◇セ・リーグヤクルトー巨人（2025年9月4日岐阜）ヤクルトの主砲・村上宗隆が岐阜の夜空に豪快なアーチを描いた。初回2死三塁で巨人・又木の外角高めの直球を強振。逆方向の左翼に2試合連発の先制16号2ランを叩き込んだ。これで故障から復帰後、33試合で16発とほぼ2試合に1本のペース。直近6試合では6発目という量産ペースだ。また、NPB公式サイトによると「岐阜県営長良川球場」の試合前までの通算本塁打は公式戦64