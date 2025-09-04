九州に最接近している台風15号。今後、進路を東よりに変え、あす朝にも四国に上陸するおそれがあります。あすは近畿、東海、関東に接近する見込みで、大雨に厳重な警戒が必要です。台風が上陸するおそれがでている四国・高知と、台風が最接近している九州・宮崎からお伝えします。