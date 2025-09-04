◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年9月4日岐阜）巨人の泉口友汰内野手（26）が4日のヤクルト戦（岐阜）で初回に内野安打を放ち、いずれも自己最長記録を更新する20試合連続出塁＆15試合連続安打とした。「3番・遊撃」で先発出場。0―2で迎えた初回、2死走者なしで入った第1打席で相手先発右腕・吉村が1ストライクから投じた2球目、外角高めカットボールを叩くと、打球は中前に抜けそうな当たりに。遊撃・長岡の好守で