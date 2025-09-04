【ニューヨーク＝平沢祐】３日に行われたテニスの四大大会、全米オープンの女子シングルス準々決勝で、３度目の優勝を狙う第２３シードの大坂なおみ（フリー）は第１１シードのカロリナ・ムホバ（チェコ）を６―４、７―６で破った。四大大会では優勝した２０２１年全豪オープン以来の４強入り。男子シングルスは、第１シードのヤニク・シナー（イタリア）と第２５シードのフェリックス・オジェアリアシム（カナダ）が準決勝に進