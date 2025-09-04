インタビューに答える日本製鉄の橋本英二会長日本製鉄の橋本英二会長は4日、共同通信とのインタビューで、買収した米鉄鋼大手USスチールの再生について「日本から技術者を送り込むことが核になる」と述べた。日鉄の技術を思い切って投入することで、品質向上と設備更新による改革を加速し、衰退する米製造業の復活につなげる。USスチールが本社を置くペンシルベニア州ピッツバーグの名門、カーネギーメロン大とも連携し、鉄鋼