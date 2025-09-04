「広島−ＤｅＮＡ」（４日、マツダスタジアム）俳優のオダギリジョーが始球式に登場した。警察犬の着ぐるみを着て登場して笑いを誘い、そのまま投球。数日前に「ぎっくり腰」を発症するハプニングがありながら、渾身のノーバウンド投球を披露し、ファンの拍手を浴びた。岡山県出身のオダギリは、監督を務めた映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウＭＯＶＩＥ」をＰＲ。警察犬「オリバー・フォン・ボア