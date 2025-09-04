「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が４日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、伊東良孝地方創生担当大臣と面会したことを投稿した。西村氏はネクタイをして大臣室を訪問。「伊東大臣は気さくな方で、日本に対するいろいろな考えがあり、この国が強くなるために僕からこういうことができないかという相談を今日、お時間をとって聞いて頂いております。Ｔｉ