松屋フーズは9月9日10時より、「創業ビーフカレー」(780円)を西日本店舗で順次発売する。また、東日本店舗では9月16日10時より順次発売する。「創業ビーフカレー」(780円)これまで期間限定で登場してきた創業ビーフカレーを、レギュラー化し販売する。とろ〜りチーズがのった「チーズ創業ビーフカレー」(980円)や、牛めしの具がのった「創業ビーフカレギュウ」(1,050円)、ジューシーなハンバーグをのせた「ハンバーグ創業ビーフカ