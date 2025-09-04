ファミリーマートは9月9日、「極旨 黒豚まん」と「極旨 黒豚まんカレー」(いずれも240円)を、全国のファミリーマートで発売する。「極旨 黒豚まん」(240円)、「極旨 黒豚まんカレー」(240円)極旨 黒豚まんは、2019年の発売以降、累計販売数7000万食を突破。2025年1月には第82回「ジャパン・フード・セレクション」の最高位のグランプリを受賞した中華まん。具材比率50%にこだわり、具材には、国産の黒豚と玉ねぎを100%使用している