4日夕方、由利本荘市で60代の男性がクマに襲われ けがをしました。男性は後頭部や腕をかまれてドクターヘリで搬送されましたが、命に別条はないということです。進藤拓実記者「この先、大内ダムに続く道なんですが、男性はこの周辺でクマに襲われたということです」現場は由利本荘市小栗山の田んぼ付近です。警察と消防によりますと、4日午後4時20分ごろ、「クマにかまれた」と119番通報がありました。家の近くの田んぼに出