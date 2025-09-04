台風15号は、石川県内に5日の昼過ぎに最も接近する見込みです。この影響で県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、5日の昼過ぎにかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。台風周辺の暖かく湿った空気が北陸地方にのびる前線に向かって流れ込んでいる影響で、県内は大気の状態が非常に不安定となっています。加賀中津原では午後3時21分までの1時間に29ミリ、また、小松でも24.5ミリの強い雨を観測しまし