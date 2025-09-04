広告会社に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして、収賄の罪に問われた名古屋市の元担当課長に9月4日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。名古屋市観光交流部の元担当課長・大塚勝樹被告(62)は、市の観光プロモーション事業を巡り、広告会社に便宜を図った見返りに、およそ43万円分の賄賂を受け取った罪に問われ、起訴内容を認めていました。名古屋地裁は4日の判決で、「43万円という金額は少額と言え