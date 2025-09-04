石川県は4日、臨時の防災会議を開き、地域防災計画を大幅に改定しました。能登半島地震の初動対応の検証結果や被害想定の見直しを踏まえ、孤立集落発生時のマニュアル整備などが新たに盛り込まれました。馳浩知事「ある意味で言えば我が国において石川県の取り組みがモデルとなっていかなければいけないという認識を持っている」防災会議には国や県の関係機関や専門家ら50人が出席し、県から改定案が示されました。初動対応「県が