「ビジュアルバータイマー 大型」キングジムは、横方向の大きな目盛りによって残り時間が一目で分かる「ビジュアルバータイマー」シリーズから、大画面モデルとなる「ビジュアルバータイマー 大型」を9月26日から発売する。近年、残り時間を可視化できるアナログ式のタイマーが、子どもや時間管理が苦手な人を中心に人気を集めている。同社でも、昨年4月に発売した「ビジュアルバータイマー」は発売後半年で初年度目標の2倍の販売