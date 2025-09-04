元イングランド代表MFのデイビッド・ベッカム氏の妻ヴィクトリアさんが、自身のインスタグラムを更新。「完璧な夏の終わり」と題して、家族でバカンスを楽しむショットを公開し、注目を集めている。豪華な大型ヨットの上で休日を満喫するものなど、複数枚をアップロード。2002年の日韓ワールドカップでは、日本にフィーバーを巻き起こしたスーパースターのベッカム氏が、愛する妻と肩を寄せ合う１枚から始まり、そのほかでは次