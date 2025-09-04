昨シーズン、伊東純也、中村敬斗、関根大輝の日本代表トリオが所属していたスタッド・ドゥ・ランスは、最終節の結果でまさかの16位に転落すると、２部メスとの昇降格プレーオフに２戦合計２−４で敗れ、悪夢の２部降格を余儀なくされた。伊東がヘンクへ移籍し、移籍騒動の中村敬斗が招集外となったなか、他のリーグを含めても“下位カテゴリー”のチームから唯一アメリカ遠征のメンバーに選出された関根は、危機感を口にした。