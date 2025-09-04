「破壊王」と謳われたプロレスラー・橋本真也の急逝から20年たつ。新日本プロレスの同期である蝶野正洋氏は「橋本選手は空気を読んで“乗っかる”場面での判断に優れていた。アントニオ猪木さんに手かざしをされて、ほかの選手が醒めた反応をする中で一人だけ全力で乗っかっていた」という――。（第2回／全2回）※本稿は、小川直也・佐山聡・蝶野正洋ほか『証言橋本真也小川直也、佐山聡、蝶野正洋らが語る破壊王と「1・4事変