adidas Originals（アディダス オリジナルス）の名作シューズ「SAMBA OG（サンバ OG）」に、ZOZOTOWN（ゾゾタウン）とのコラボモデルが登場。深みのあるバーガンディとスウェード素材がおしゃれな、秋らしい一足がお目見えします。9月5日（金）よりZOZOTOWNにて予約販売を開始するので、気になる方はぜひチェックして。アディダスの定番スニーカー「SAMBA」はじめはサッカー用のシューズとして注目を集めた「SAMBA」。次第にファッ