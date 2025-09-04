私たちが住まいを決める際に、持ち家か賃貸か、どちらが“お得”なのかについて、悩むことがあります。結論をいえば、双方にそれぞれメリット・デメリットがあり、どちらが金銭的にお得なのかを決めることは困難であるといえます。 本記事では、持ち家のケースを中心にメリットなどについて考えていきます。 やっぱり持ち家がお得なのか？ 今回のケースでは、父親は古い一軒家に住んでいます。持ち家の