タレントのさとう珠緒（52）が4日までに自身のインスタグラムを更新。初代ミニスカポリスメンバーとの“サシ飲み”を報告した。自身のインスタグラムで「昨夜は西村組の衣装合わせ」と題してつづり始めた。「りこポリスとも会えました〜久しぶりにサシ飲み」と初代ミニスカポリスメンバーである福山理子との2ショットを公開した。最後に「毎日、残暑が厳しいからちゃんとご飯を食べなきゃですね。良い一日を〜」と締めた。