韓国政府は日本側が行う「佐渡島の金山（さどのきんざん）」の追悼式に今年も参加しないことを決めました。韓国政府関係者は4日午後世界文化遺産「佐渡島の金山」を巡り、日本側が開催する予定の朝鮮半島出身者を含む全ての労働者のための追悼式について、今年も参加しないことを決めたと明らかにしました。式で読み上げられる追悼の辞の内容について日本側と協議を重ねたものの、朝鮮半島出身労働者の「強制性」などを巡り双方の