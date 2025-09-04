（資料写真）神奈川トヨタ自動車がまとめた８月の県内新車販売台数（軽自動車含む）によると、日産自動車は前年同月比２２・３％減の２１４２台だった。経営再建に伴うブランド力の低下に加え、今秋とされる新型軽自動車「ルークス」の発売を見越した買い控えが響いた。登録車種別で「ノート」は３５・７％減の３９７台、「セレナ」は３２・５％減の４１３台と下押しした。