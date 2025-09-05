愛が、私を、狂わせる。『バービー』マーゴット・ロビーが主演とプロデュースを務めるノンストップ・ラブミステリー『Wuthering Heights』が、『嵐が丘』の邦題で2026年劇場公開となることがわかった。禁断の予告編映像が届けられている。 原作はエミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となった世紀のベストセラー小説「嵐が丘（Wuthering Heights）」（1847年刊）。世界で最も知られ