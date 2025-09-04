「F SPORT」グレードが追加された新「NX」レクサスは2025年8月7日、人気SUV「NX」の2026年モデルをカナダで発表しました。今回新たにスポーティな「F SPORT」仕様が追加され、洗練されたスタイルと走りの楽しさを両立したモデルとして、注目が高まっています。【画像】超カッコいい！ レクサス新「NX」を画像で見る（55枚）NXは、レクサス初のコンパクトクロスオーバーSUVとして2014年に登場。現行型は2代目で、2021年に世界