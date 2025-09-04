「岡崎紗絵 2nd 写真集 Lupinus」表紙 岡崎紗絵2nd写真集のタイトルが「Lupinus（ルピナス）」（９月16日発売）に決定。併せて表紙と掲載カットが公開された。【写真】『岡崎紗絵 2nd写真集 Lupinus』掲載カットファッション雑誌販売部数トップシェア（※）の株式会社宝島社が９月16日に発売する俳優・モデル、岡崎紗絵の2nd写真集の表紙とタイトルが決定した。岡崎さんの20代ラスト写真集となる本書のタイトルは、