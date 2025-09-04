◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（４日・岐阜）巨人は２年目左腕の又木鉄平投手がプロ初勝利を目指して先発。初回に村上宗隆内野手に一発を浴び２点を先制された。又木は初回、先頭の浜田太貴外野手に右翼線二塁打。長岡秀樹内野手の右前への当たりは右翼に入る中山礼都内野手がスライディングキャッチで好捕し１死二塁。内山壮真捕手の遊ゴロで２死三塁となったところで、４番・村上の高く上がった打球は、ぎふしん長