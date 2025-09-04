俳優の清水尋也容疑者が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、兄で俳優の清水尚弥が４日、自身のインスタグラムでコメントを発表した。「この度は弟、清水尋也の報道に関しまして、関係者の皆様並びにいつも応援してくださる皆様にご迷惑とご心配をおかけしておりますこと、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪。続けて「まだ本人と話せてはいませんが、報道にある内容が事実だとしたらそれはいかなる理由