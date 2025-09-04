北九州市議会で4日、9月定例議会が開会し、総額11億7000万円の一般会計の補正予算案などが提出されました。 この中には、8月に線状降水帯の発生による大雨で被災した道路や河川、のり面が崩れた農地など473か所の復旧費用として、6億1000万円が盛り込まれています。一部には、私有地での土砂や流木の撤去などが含まれています。また、進学などで臨時の出費が増える小学6年生と中学3年生を対象に、2026年1月から3月分に限り、給