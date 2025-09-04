◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（４日・バンテリンドーム）阪神・森下翔太外野手が死球を受け、バンテリンドームに虎党の悲鳴が響いた。初回２死。１ボール１ストライクから涌井の変化球が左肩に直撃した。その場に倒れ込んで状態が不安視されたが、しばらくして立ち上がり、一塁に進んだ。その後、佐藤輝が右翼席に１２球団トップ独走の先制３６号２ランを放った。