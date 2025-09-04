中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月4日】中国商務部の報道官は4日、米国産の輸入光ファイバー製品に対する反迂回（うかい）措置の実施について、関連製品の輸出が中国の反ダンピング措置の迂回であることが裏付けられたため実施を決定したと説明した。報道官は次のように述べた。今年3月4日、中国企業からの申請を受け、商務部は米国産のカットオフ波長シフトシングルモード光ファイバー製品を対象に反迂