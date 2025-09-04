◇大学ゴルフ第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグbyNIGITA第2日（2025年9月4日静岡県グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）3位から出たカリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）のメイ・ホワン（2年）は3バーディー、3ボギーの71で回り、通算5アンダーで3位をキープ。女子では最上位に並んだ。ただ、最終18番は2メートルのバーディーチャンスにつけながら3パットでボギー