◇セ・リーグ阪神ｰ中日（2025年9月4日バンテリンD）阪神の佐藤輝が先制の36号2ランを放った。初回2死一塁。カウント2―2から涌井の低めスライダーを捉えた弾丸ライナーの打球は右翼ポール際へ飛び込んだ。今季バンテリンドームではシーズン7本目となり、球団最多の05年金本知憲の6本を超え同最多となった。